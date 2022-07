Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Recentemente è stato condiviso sui social un video direttamente dal set di Isle of the Dead, che mostra un violento scontro tra Maggie e Negan. La serie TV inedita è uno spin-off del popolarissimo The Walking Dead del quale, a ottobre, saranno rilasciati gli episodi finali.

La serie madre è stata presentata nel lontano 2010 e, da allora, è diventato un franchise importante, con due serie TV spin-off attualmente in corso e almeno altre quattro in lavorazione. L’ultima di queste, Tales of the Walking Dead andrà in onda il 14 agosto su AMC.

Nel marzo 2022 AMC ha annunciato Isle of the Dead, che seguirà la storia di Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) mentre attraversano Manhattan, alle prese con nuove invasioni di non morti. La show conterà sei episodi e sarà presentata in anteprima nel 2023.

In un video dietro le quinte pubblicato sui social, i due attori stanno girando una scena per la serie TV. Maggie sembra colpire Negan, prima dello scontro decisivo tra i due. Negan cerca di rispondere con un ferro da stiro ma Maggie invece reagisce con un coltello puntato alla gola. Tuttavia il conflitto non dura a lungo e i due si allontanano.

Con così pochi personaggi che sono sopravvissuti in più stagioni della serie originale, Maggie e Negan sono l’unico duo rimasto in piedi, oltre ad essere uno dei più amati.

Tuttavia, con le riprese di Isle of the Dead ancora in corso, i fan dovranno attendere un altro anno per vedere i due personaggi in azione.

Riusciranno a scendere a patti e trovare finalmente un'intesa?

Fonte: Screen Rant