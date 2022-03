Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La rete televisiva AMC ha recentemente annunciato che il franchise televisivo di The Walking Dead si arricchirà con l’aggiunta di un nuovo e particolare progetto che vedrà come protagonisti Negan (Jeffrey Dean Morgan di Supernatural) e Maggie (Lauren Cohan di Whiskey Cavalier).

Isle of the Dead seguirà quindi la coppia in un nuovo viaggio che li condurrà ad esplorare una Manhattan post-apocalittica, i cui contatti con la terraferma sono perduti ormai da tempo.

Ad attenderli sarà quindi un mondo dominato dai temibili zombie e da residenti che spadroneggiano con anarchia e terrore.

Sicuramente uno spin-off che attirerà le attenzioni dei fan, curiosi di vedere insieme questi due acerrimi nemici, che proprio nell’ultima stagione della serie madre hanno stretto una fragile alleanza per sconfiggere i Mietitori, nonostante alla fine Negan abbia deciso di abbandonare il resto del gruppo per evitare che un giorno la Vedova possa reclamare la sua giusta vendetta.

Il più entusiasta però al momento pare essere proprio Jeffrey Dean Morgan, che sul proprio account di Instagram ha recentemente pubblicato un post, rivelando tutta la sua euforia e anticipando che lo show cambierà le carte in tavola, dando una nuova visione di TWD.

Non resta quindi che attendere le prossime informazioni in merito, ricordandovi che il debutto è al momento fissato per un generico 2023.

Fonte: Comic Book