Un nuovo capitolo ambientato nel prolifico e amato universo di The Walking Dead è pronto finalmente a entrare in produzione: mentre si attende l’imminente debutto della serie antologica Tales of The Walking Dead, di cui è stato recentemente rilasciato un nuovo teaser, giungono aggiornamenti in merito allo spin-off Isle of the Dead.

Come annunciato da tempo, lo show vedrà come protagonisti l’insolita coppia formata da Negan (Jeffrey Dean Morgan di Grey’s Anatomy) e Maggie Rhee (Lauren Cohan di Whiskey Cavalier), mentre si muovono in una New York post-apocalittica, dove, fra gli onnipresenti e sempre affamati zombie, a regnare è il terrore e l’anarchia dei sopravvissuti.

In un recente post pubblicato sul suo account di Instagram, che ritrae la prima pagina del copione del pilot, l’interprete del padre dei fratelli Winchester in Supernatural ha voluto condividere con i propri follower la fantastica notizia che i lavori inizieranno questo mese a Manhattan e nel New Jersey.

La serie, che sarà composta da sei episodi, dovrebbe debuttare in America sulla rete televisiva AMC il prossimo anno.

