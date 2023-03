Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 19 ore fa

Dopo il recente annuncio che ha svelato che le riprese della prossima stagione inizieranno ad aprile a Praga, giungono nuove informazioni in merito all’atteso secondo arco narrativo di Intervista col Vampiro, basato sull’omonimo romanzo della compianta scrittrice statunitense Anne Rice.

Inizia infatti a infoltirsi l’elenco dei nomi delle new entry che appariranno nei vari episodi e, stando a quanto comunicato, Ben Daniels è ufficialmente salito a bordo del progetto.

L’attore, conosciuto al pubblico seriale per le sue apparizioni in alcune produzioni Netflix, come The Crown e Jupiter’s Legacy, ricoprirà il ruolo del vampiro Santiago.

Come sapranno i lettori dell’opera originale, il suddetto Signore della Notte è uno dei principali artisti del Theatre des Vampires e si mostrerà estremamente sospettoso nei confronti di Louis e Claudia, una volta giunti a Parigi per trovare altri Immortali come loro.

Non resta quindi che attendere il debutto del prossimo capitolo della serie TV per vederlo in azione sul piccolo schermo.

Fonte: Comic Book