Il cast della serie TV Intervista col Vampiro si sta sempre più allagando. Dopo la notizia dell'attore Sam Reid che interpreterà il vampiro Lestat de Lioncourt, il canale televisivo AMC ha dato la notizia che Jacob Anderson sarà il vampiro Louis de Pointe du Lac.

L'attore britannico, conosciuto per essere stato il comandante degli immacolati Verme Grigio nella serie fantasy Game of Thrones, andrà quindi a rivestire il ruolo che, all'epoca del film del 1994 di Neil Jordan, era stato affidato a Brad Pitt.

L'omonimo romanzo di Anne Rice, il primo delle Cronache dei Vampiri, rientra in quella categoria di saghe horror sulla narrativa dei vampiri, riconosciute fondamentali dalla critica e apprezzate dai fan.

La serie TV, ordinata ufficialmente lo scorso giugno, ricalca la trama del romanzo e mette al centro della storia il vampiro Louis de Pointe du Lac mentre racconta la storia della sua vita a un giornalista, soffermandosi su come è stato trasformato in un vampiro e come ha avuto per mentore Lestat de Lioncourt.

Rolin Jones sarà autore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Mark Johnson, Christopher Rice e alla stessa autrice Anne Rice. Dietro la macchina da presa ci sarà Alan Taylor che lavorerà anche lui come produttore esecutivo.

AMC Networks ha acquisito i diritti di ben diciotto opere di Rice e ha intenzione di esplorarne l'universo in modo approfondito. Questo adattamento di Intervista col vampiro potrebbe perciò non essere la prima opera di Rice ad essere adattata come prodotto della rete televisiva.

Lo show è atteso per il 2022.

Fonte: Comic Book