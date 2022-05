In arrivo una nuova Serie TV Netflix dall'Autore di Squid Game

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mentre sembra ancora lunga l’attesa che separa i fan dal poter conoscere il proseguo delle vicende di Gi-Hun (Lee Jung-jae), intenzionato a dare la caccia a coloro che si nascondono dietro i giochi mortali ai quali ha partecipato, Hwang Dong-hyuk, creatore del grande successo targato Netflix, Squid Game, è al lavoro sul suo prossimo progetto.

Il regista ha infatti rilasciato recentemente un’intervista, rivelando di essere intenzionato a realizzare uno show, ancora senza un titolo preciso, e decisamente diverso dalle atmosfere survival della precedente opera, nonostante manterrà un sottile legame con essa.

L’ideazione naturalmente è ancora alla fase “embrionale”, quindi al momento i dettagli in merito sono estremamente esigui, ma pare si tratterà di una comedy dai toni satirici, che analizzerà proprio l’improvviso e grandissimo riscontro ottenuto dal drama sud-coreano, traendo ispirazione dalle esperienze stesse dell’autore, di come si sia ritrovato di punto in bianco sotto le luci della ribalta.

Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni al riguardo.

Fonte: Comic Book