Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Questa estate potrebbe essere piuttosto impegnativa per i fan del Marvel Cinematic Universe.

Un nuovo elenco presente sul sito ufficiale dei Marvel Studios Japan suggerisce che almeno tre spettacoli potrebbero essere rilasciati tra Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 4 maggio (quando uscirà in Giappone) e Thor: Love and Thunder, che attualmente ha una data di rilascio prevista per luglio: questi potrebbero essere She-Hulk, I am Groot e la seconda stagione di What If...?.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Ms. Marvel è quindi elencata dopo Thor: Love and Thunder, ma ha ancora una finestra temporale di rilascio per "estate 2022", suggerendo che la serie potrebbe essere rilasciata tra agosto e settembre. Secret Invasion viene quindi elencato prima di Black Panther: Wakanda Forever, che uscirà nelle sale questo novembre.

Se l'elenco si rivelasse accurato, questa sarebbe la prima conferma ufficiale che la seconda stagione di What If...? arriverà quest'anno.

I dirigenti avevano suggerito, in precedenza, di voler pubblicare una stagione ogni anno - anche se l'incertezza e i tempi di produzione estesi nell'animazione potessero complicare le cose.

Fonte: Comic Book