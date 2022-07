Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

In occasione del Prime Day, Amazon Prime Video, per aumentare le aspettative già molto alte intorno alla serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ha rilasciato per i suoi abbonati un video esclusivo di un minuto, un piccolo assaggio in attesa del rilascio del trailer ufficiale, previsto per il 14 luglio.

Gli episodi dell’atteso show fantasy, sono stati tratti dalle appendici de Il Signore degli Anelli per raccontare una storia ambientata nella Seconda Era, ispirata alla saga tolkieniana.

La clip in questione, è stata rilasciata in tutto il mondo e contiene uno sguardo ampio sulle ambientazioni e sui personaggi. La Nuova Zelanda, in particolare, si mostra in tutta la sua bellezza e torna a dare vita alla Terra di Mezzo, ma migliaia di anni prima dell’epoca di Frodo. La preview mostra inoltre Tar-Míriel, numenoreana interpretata da Cynthia Addai-Robinson, e gli Ent, i leggendari Pastori di Alberi. Tutti i personaggi sono impegnati a osservare una misteriosa palla infuocata che solca il cielo, una sorta di cometa. I fan hanno iniziato a supporre che potrebbe trattarsi di Sauron, maestro dell’inganno, che si presenta ai popoli del mondo sotto mentite spoglie per poterli irretire.

Sullo schermo scorrono anche i volti degli elfi Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), Gil-Galad (Benjamin Walker) e Celebrimbor (Charles Edwards), dell'Harfoot Nori (Markella Kavenagh), della coppia proibita Arondir e Bronwyn (Ismael Cruz Córdova e Nazanin Boniadi) e del Principe nano Durin IV (Owain Arthur).

Lo spettacolo segue le vicende di un gruppo di personaggi, già noti e altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi luoghi costituiscono un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile dal 2 settembre su Prime Video.

Fonte: Comic Book