Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Per la prima volta, l'epica saga della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien è stata portata sul piccolo schermo grazie all’impegno di Amazon Prime Video. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha debuttato lo scorso settembre raccontando la Seconda Era, migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. La produzione della serie TV è ora a lavoro per la seconda stagione.

Durante il primo capitolo si sono alternati diversi registi, tra cui Juan Antonio Bayona (Penny Dreadful), che non ha potuto prendere parte alle nuove riprese poiché impegnato nella realizzazione di un film. Il regista di Barcellona ha spiegato che vorrebbe assolutamente tornare a girare, se ci fosse la possibilità:

"Purtroppo non ho avuto il tempo di essere coinvolto nella seconda stagione. Sono stato impegnato su un film al quale sto ancora lavorando. È stato molto impegnativo. Sono stato in contatto con i ragazzi e con gli attori cercando di scoprire cosa succederà, e sono davvero entusiasta nel vedere la stagione due. Tornerei, certamente. Ho degli amici grandiosi coinvolti e mi piacerebbe collaborare nuovamente con loro".

Bayona ha sottolineato del grande rispetto che ha avuto per questo progetto:

"Si è trattato di un’enorme responsabilità. Rispetto moltissimo i libri, li ho letti quando ero un ragazzino e li ho riletti per prepararmi allo show. Sentivo la responsabilità di riportare una storia così meravigliosa sullo schermo".

Il regista spagnolo ha inoltre parlato della serie TV, ideata per concludersi dopo cinque stagioni:

"Sono davvero emozionato per la storia. So il finale, so tutto quello che dovrebbe accadere e sono super entusiasta di vedere il racconto intero"

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video con la sua prima stagione. Nel frattempo, sono stati rivelati i primi dettagli e le ultime aggiunte al cast della seconda.

Fonte: Comic Book