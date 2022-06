Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo aver chiarito di non voler competere con la trilogia di Peter Jackson, lo showrunner JD Payne e il co-showrunner Patrick McKay hanno confermato di aver ragionato a lungo termine, pianificando in ogni dettaglio le potenziali cinque stagioni de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Payne, nello specifico, ha spiegato in dettaglio di aver tracciato l'intera storia e di conoscere ogni punto importante della trama di tutta la serie TV:

"Sappiamo persino quale sarà la scena finale del nostro ultimo episodio. I diritti che acquistò Amazon coprono 50 ore di show. Loro sapevano sin dall'inizio quali fossero le dimensioni della tela, era una grande storia con un inizio, una parte centrale e un finale piuttosto chiari. Ci sono cose nella prima stagione che non quadreranno fino alla quinta".

Payne e McKay sono stati coinvolti per creare il nuovo spettacolo, nonostante avessero esperienza solo con pochi lavori. A quanto pare, J.J. Abrams ha garantito per i due sulla base del loro lavoro in un film di Star Trek. La pianificazione e la mappatura dei dettagli per un'intero show di cinque stagioni è impressionante, e nulla può essere lasciato al caso.

Nel frattempo, sono state rilasciate delle foto del Troll delle Nevi e della Terra di Mezzo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà rilasciato su Amazon Prime Video il 2 settembre.

Fonte: Screen Rant