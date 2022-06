Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo aver condiviso diverse nuove copertine, ognuna a tema su una delle tre razze principali de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Empire Magazine ha recentemente svelato un’immagine inedita che presenta il Troll delle Nevi.

Nell'intervista della cover story, gli showrunner non voglio paragonarsi ai film. Spiega così Patrick McKay:

"Chiunque si avvicini all'adattamento del materiale da Il Signore degli Anelli per lo schermo sbaglierebbe a non pensare a quanto abbia lavorato bene Peter Jackson. Ma noi siamo degli ammiratori da lontano, tutto qui. Gli Anelli del Potere non cerca di competere".

Esiste anche un altro importante confronto, quello con l’epica televisiva fantasy di George R.R. Martin e de Il Trono di Spade. Aggiunge McKay:

"Il punto, per noi, è sempre pensare al materiale originale. Ci chiediamo sempre: cosa farebbe Tolkien? Tolkien possiede una varietà di tonalità. C’è l’umorismo, l’amicizia e la fantasia per cui Harry Potter è molto amato. Ma c’è anche raffinatezza, politica, storia, mitologia, profondità.. Quindi per noi la cosa fondamentale era approfondire il suo mondo, non tanto guardare a ciò che avevano fatto gli altri".

L'attesa serie TV fantasy di Prime Video porterà sul piccolo schermo una nuova era della saga di J.R.R. Tolkien. Ambientata migliaia di anni prima degli eventi della trilogia di Peter Jackson, nella Seconda Era, questa sarà una storia completamente nuova, in una linea temporale per la prima volta esplorata, che tratterà della forgiatura degli anelli, dell'ascesa di Sauron e di tutti i tipi di storie intrecciate ad Elfi, Nani, Harfoot e altro ancora.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile dal 2 settembre su Prime Video. Durante il Super Bowl è stato svelato il primo teaser trailer.

