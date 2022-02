Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Durante il Super Bowl è stato svelato il primo teaser trailer della serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

La clip, lunga un minuto, rivela alcune informazioni su come saranno i luoghi dello show che arriverà su Amazon Prime Video, e attorno al quale c’è molta attesa sia per la storia che vuole raccontare, sia per il budget molto alto che Amazon ha investito - risulta infatti il prodotto più costoso mai realizzato.

Basata sull'epica saga fantasy di J.R.R. Tolkien, la serie TV sarà ambientata “prima del Re, prima della compagnia, prima dell’anello”. Il luogo di origine sarà la Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, alcune migliaia di anni prima degli eventi di Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Gli showrunner sono J.D. Payne e Patrick McKay.

Il teaser inoltre mostra alcuni dei personaggi - elfi, nani e uomini - interpretati dal numeroso cast della serie TV e alcuni dei luoghi che spaziano nell'Arda, conducendo il pubblico in un viaggio pieno di azione, meraviglia ed emozione con la magnificenza dello stile cinematografico che abbiamo visto nei diversi film tratti dalla saga. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 2 settembre e sarà composta da otto episodi, con un nuovo episodio disponibile ogni venerdì.

Fonte: Comic Book