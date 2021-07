Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 luglio 2021

Il Signore degli Anelli, nuova serie TV di Amazon Prime Video, ha concluso il casting per la prima stagione aggiungendo quattro nuovi nomi: Charles Edwards (The Crown), Will Fletcher (The Girl Who Fell), Amelie Child-Villiers (The Machine) e Beau Cassidy. I dettagli sui ruoli che interpreteranno, però, sono nascosti.

Il cast della prima stagione è attualmente composto da 39 attori e attrici, ma non è necessariamente detto che vedremo volti riconoscibili del franchise. Nonostante il titolo, lo spettacolo di Prime Video non adatterà la stessa storia raccontata nella trilogia di film di Peter Jackson.

La serie prequel che si tufferà nel mondo di J.R.R. Tolkien della Seconda Era, adatterà Il Silmarillion e La Compagnia dell'Anello raccontando nuove storie in un periodo di pace, mostrando alcuni personaggi familiari e altri volti nuovi, con la sinossi ufficiale di Amazon che promette che lo spettacolo "riporterà gli spettatori a un'era in cui furono forgiate grandi potenze, regni salirono alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa ai fili più sottili e il più grande cattivo che sia mai uscito dalla penna di Tolkien minaccia di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità".

Non si sa molto altro sulla trama dello show, e l'attore Benjamin Walker ha recentemente dichiarato che tutta questa misteriosa e velata segretezza dello show ha motivo di esserci:

"Non posso dire molto, a parte il fatto che sarete felici di aver saputo così poco quando la vedrete".

La produzione della serie è iniziata nel gennaio 2020, con i primi due episodi diretti da J.A. Bayona. I piani iniziali prevedevano il debutto dello spettacolo a dicembre 2021, ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola.