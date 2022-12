Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo l'annuncio dell'inizio delle riprese per la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nel Regno Unito, Amazon Studios ha svelato l’ingresso di sette nuovi attori nel cast.

Le new entry sono Gabriel Akuwudike (Hanna), Yasen ‘Zates’ Atour (The Witcher), Ben Daniels (Jupiter's Legacy), Amelia Kenworthy, Nia Towle e Nicholas Woodeson (Roma). Non è ancora noto quali personaggi interpreteranno; sappiamo invece che Sam Hazeldine (Peaky Blinders) sostituirà Joseph Mawle come capo degli orchi Adar.

In una recente intervista il capo della divisione TV di Amazon Studios Vernon Sanders ha dichiarato:

"Sin dal suo debutto, Gli Anelli del Potere ha unito il pubblico nello sperimentare la magia e la meraviglia della magnifica Terra di Mezzo di JRR Tolkien. Ad oggi, la prima stagione è la serie originale più vista su Prime Video in ogni territorio, ed è stata vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, una vera hit globale che risponde alla natura universale dei racconti più potenti. Diamo il benvenuto a questi straordinari attori nella nostra “compagnia” e non vediamo l’ora di raccontare altre incredibili storie della Seconda Era nella seconda stagione".

Infatti i dati parlano chiaro anche per il finale del primo capitolo dove c'è stato un record di visualizzazioni negli USA.

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli del Potere è disponibile su Prime Video.

