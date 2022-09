Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Nonostante il debutto da record per Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata risucchiata in numerose discussioni.

Tra gli ultimi commenti negativi dei fan, è evidente quello riguardo Galadriel e le sue scene d’azione, un aspetto inedito del personaggio. Interpretata da Morfydd Clark, molti fan continuano a fare il paragone con la nobile elfa, interpretata da Cate Blanchett, lontana dai combattimenti.

Clark, in una recente intervista, ha parlato di questo aspetto:

"Immagino che la serenità se la sia guadagnata con fatica. Non credo che si arrivi a quel livello di saggezza senza passare attraverso alcune cose. Lei in realtà parla della saggezza come una perdita di innocenza, che è stata una cosa davvero importante per me da trovare. Ad esempio, quanto si è giovani quando si hanno ancora migliaia di anni? Quindi ho pensato a quale innocenza avesse perso durante questo periodo. Gli elfi della Terza Era si sono evoluti fino a un certo punto. Gli elfi della Prima Era sono molto disordinati e si fregano l’un l’altro, si combattono e si deridono a vicenda. Sono la storia della Terra di Mezzo e quindi cambiano continuamente. Per tutti noi che interpretiamo personaggi canon è stato davvero interessante esplorare come questi personaggi siano diventati ciò che conosciamo".

L'attrice svedese, continua parlando dello stesso J.R.R. Tolkien:

"C’è un pezzo in cui Tolkien descrive Galadriel mentre si lega i capelli in una corona con una treccia mentre va in battaglia", ha aggiunto. “Mi sono detta: 'Wow, questo apre molte possibilità, ovvero che questo sia accaduto'. Inoltre, Tolkien ha cambiato le sue idee su Galadriel, rendendola più interessante. Mi sono chiesta: 'Perché Tolkien aveva bisogno che Galadriel fosse così?'. Credo che con l’avanzare dell’età si sia innamorato di lei, e perciò c’è una certa fluidità nel suo personaggio".

Infine, Clark svela dei dettagli sul suo ruolo:

"Non sapevo che avrei interpretato Galadriel quando sono arrivata in Nuova Zelanda. Sapevo che avrei interpretato un qualche tipo di elfo. Sapevo che era ambientato nella Seconda Era. E con le mie sorelle abbiamo letto di tutto, quindi credevamo che avrei interpretato Celebrian, sua figlia, perché forse non riuscivo proprio a immaginare di poter prestare il volto a Galadriel".

Intanto la produzione per la seconda stagione inizierà presto.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video con i primi due episodi.

Per tutte le informazioni, vi invitiamo a consultare l'articolo dedicato.

Fonte: Variety