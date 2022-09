Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 32 minuti fa

Con un debutto da record per Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si appresta a continuare il suo viaggio con un secondo capitolo.

Basato sui romanzi fantasy di J.R.R. Tolkien, l’epico show ha già attirato spettatori da tutto il mondo con i primi due episodi rilasciati sulla piattaforma. Il progetto dovrebbe durare cinque stagioni, offrendo ai fan circa 50 ore di contenuto.

Durante una recente intervista, lo showrunner JD Payne ha rivelato che le riprese della seconda stagione inizieranno presto, sottolineando che le bozze delle sceneggiature sono già completate:

"Abbiamo scritto già le nostre bozze. Posso dire che mancano circa un paio di settimane all'inizio della nuova produzione".

Il team di scrittura ha dichiarato che conosce già il finale di stagione, ma ci sarà spazio per le sorprese e le improvvisazioni in questo immenso racconto, grazie alle prossime stagioni da esplorare. Mentre alcuni fan sono preoccupati che il prodotto non possa rendere il giusto omaggio a Tolkien, la produzione ha assicurato che lo spettacolo è ben pianificato per accontentare i fan anche in futuro.

Nonostante le recensioni positive della critica, lo spettacolo è stato vittima di review bombing, spingendo Prime Video a disabilitare completamente le recensioni per un periodo di tempo. Intanto, l’indice di gradimento su Rotten Tomatoes e IMDB risulta insufficiente. Eppure la maggior parte degli spettatori sembra avere una visione positiva dei primi due episodi.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video con i primi due episodi. Per tutte le informazioni, vi invitiamo a consultare l'articolo dedicato.

Fonte: Screen Rant