Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Iniziando come una serie di cortometraggi in The Tracey Ullman Show, la famiglia Simpson è diventata uno dei più grandiosi prodotti della cultura pop del secolo, con la sit-com che oggi non mostra segni di arresto.

Arrivata ora alla stagione 33, il programma ha avuto modifiche e aggiornamenti dietro le quinte, ma lo showrunner Al Jean ha recentemente notato che non vede nessuna fine in vista e che anzi, prevede una 40° stagione fantastica.

Quando gli è stato chiesto se lo staff ha pensato di terminare la serie a un numero specifico di episodi (o stagioni), Jean ha confermato:

"Non è mai stato per il numero tondo. Ogni stagione richiede un lavoro di due anni, perché è davvero difficile per l'animazione, quindi stiamo lavorando alla stagione 34, non sarei affatto sorpreso se arrivassimo alla stagione 36, e 38. Ci sono una serie di fattori che influenzeranno la decisione, ma finora, siamo tutti decisi a continuare".

I Simpson è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book