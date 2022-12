Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Con le feste ormai prossime, il servizio streaming di Disney+, che attualmente già pubblica settimanalmente le puntata di Nuovo Santa Clause Cercasi, ha voluto concedere ai suoi abbonati un ulteriore fonte di intrattenimento per celebrare lo spirito del Natale.

Il 15 dicembre infatti i fan de I Simpson e non solo potranno infatti dilettarsi con la visione di un nuovo e divertente corto intitolato “The Simpsons meet the Bocellis in ‘Feliz Navidad’”, in cui la più famosa famiglia di Springfield si troverà a ospitare il cantante lirico Andrea Bocelli, in compagnia dei figli Matteo e Virginia.

Stando a una prima sinossi, Homer deciderà di sorprendere Marge con un regalo davvero entusiasmante e si tratterà proprio di un’esibizione del celebre tenore e dei suoi pargoli sulle note di Feliz Navidad, singolo presente nell’album “A Family Christmas”, recentemente pubblicato dall’artista.

Fonte: Comic Book