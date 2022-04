Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Una nuova insegnante sta per giungere a Springfield, desiderosa di dispensare le sue conoscenze a tutti i scolari della scuola elementare della cittadina: è stato infatti annunciato che Kerry Washington si è recentemente unita al cast vocale della trentatreesima stagione de I Simpson.

L’attrice, conosciuta per aver prestato il volto all’avvocato Olivia Pope in Scandal, è stata scritturata per doppiare Rayshelle Peyton, la maestra che prenderà definitivamente il posto della defunta signora Caprapall come docente nella classe di Bart Simpson.

Come infatti sapranno i fan, nel 2013 è venuta a mancare Marcia Wallace, la storica interprete di Edna, e per questo motivo i produttori hanno deciso di eliminare lo stesso personaggio dallo show.

A seguito di ciò, nella quarta elementare si sono succeduti nel corso del tempo tutta una serie di diversi supplenti, a cui hanno prestato la voce molte guest star d’eccezione, come Willem Dafoe e la star di Modern Family Sofia Vergara.

Nell’episodio che andrà in onda il prossimo 24 aprile, intitolato “My Octopus and a Teacher”, finalmente farà il suo ingresso il nuovo insegnante di ruolo, appunto la signora Peyton, verso la quale, stando alla sinossi, Bart si troverà a provare dei sentimenti alquanto “complicati”.

“Ho pensato che l'idea di interpretare la maestra di Bart fosse davvero divertente” - ha così dichiarato Washington – “Ero un insegnante nelle scuole pubbliche di New York. E mia madre è un docente in pensione. L'insegnamento è, per me, una professione sacra. Posso solo immaginare le risate legate a svolgere questa professione per il figlio maggiore di casa Simpson”.

Fonte: Comic Book