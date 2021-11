Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nel corso delle 33 stagioni, la famiglia Simpson è diventata uno dei prodotti animati più amati nel mondo.

Creata da Matt Groening nel 1987 per la FOX Broadcasting Company, la serie TV statunitense I Simpson è una parodia satirica della società e dello stile di vita statunitense.

Recentemente, lo showrunner Al Jean ha dichiarato che non vede nessuna conclusione a breve e che, anzi, prevede una 40° stagione fantastica. Infatti, nel corso delle stagioni, i fan hanno incontrato una varietà di personaggi esilaranti e complessi, alcuni dei quali sono divenuti componenti chiave per la narrazione a episodi. Dato che il franchise è stato anche in grado di offrire al pubblico un lungometraggio e una serie di cortometraggi diversi, è chiaro che alcuni dei personaggi secondari hanno abbastanza background per essere in grado di diventare il fulcro di avventure indipendenti dalla famiglia.

Al Jean quindi ha spiegato che il creatore Matt Groening aveva precedentemente sperato di sviluppare una serie spin-off che si discostasse dal concentrarsi esclusivamente sulla famiglia.

"Tutto è possibile. Molto tempo fa c'è stata una discussione sulla creazione di una serie spin-off di personaggi secondari. Matt Groening voleva farlo, ma non è andata a buon fine".

Una potenziale serie spin-off non è l'unico progetto di espansione che era stato messo in discussione, poiché Jean ha confermato, all'inizio di quest'anno, che si parlava di fare un altro film, anche se la pandemia ha complicato quei colloqui.

"Ne parlavamo davvero molto prima della pandemia. E ora penso, solo per prudenza, voglio vedere come torna il cinema e, in particolare, i film d'animazione, perché non vorrei farlo solo in streaming".

