Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nel corso di oltre 30 anni I Simpson ha raramente apportato importanti modifiche ai personaggi e, a tal proposito, lo showrunner Al Jean ha affrontato le teorie dei fan secondo cui Lisa potrebbe essere queer. Jean ha affermato che è "sicuramente una possibilità" - anche perché la famosa serie animata, in alcune puntate che esploravano il futuro del personaggio, mostravano Lisa avere relazioni con donne. Tuttavia, la Lisa di oggi ha avuto relazioni solo con ragazzi, quindi al momento non si sa se il personaggio avrà mai una spiegazione diretta di queste teorie.

"Secondo me, e questa è solo la mia opinione, questa è sicuramente una possibilità per la vita di Lisa", ha condiviso Jean. "Lei è aperta, è una persona che ama tutto. Quindi perché no?".

È interessante notare che Lisa è uno dei pochi personaggi a cui un solo episodio ha cambiato l'intera storia successiva. Nell'episodio della settima stagione Lisa la Vegetariana, Lisa fa amicizia con un agnellino - cosa che la porta a diventare vegetariana, punto fermo del personaggio negli anni successivi.

Yeardley Smith, che dà la voce a Lisa nella versione originale, ha precedentemente affrontato l'idea che Lisa potesse essere bisessuale, anche se ha sottolineato che il personaggio ha solo otto anni e che quindi queste teorie non sono cose in cui ha investito troppo tempo:

"Penso che Lisa si identifichi sicuramente come una donna, ma direi anche che ha otto anni. Molte persone che fanno parte della comunità LGBTQ spesso dicono che lo sapevano fin dall'inizio, ma nel mio cuore e nella mia anima Lisa ha otto anni e adora le cose femminili. Sono però assolutamente d'accordo sul fatto che potrebbe esplorare altri modi di vivere. Se è questo che la rende felice va benissimo, certo. Ma lei ha otto anni gente. Ha otto anni".

Fonte: Comic Book