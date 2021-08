Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Lo spin-off di una delle sit-com più amate - How I met your Mother - è realtà: How I met your Father, annunciato da Hulu qualche mese fa, è in fase di produzione e la sua protagonista, Hillary Duff, ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dal set.

"Chi è pronto per noi?", recita la didascalia scritta dall'attrice, che prosegue: "Potremmo o non potremmo trovarci davanti all'appartamento di un certo qualcuno...".

Nella foto riconosciamo gli altri attori che accompagneranno Duff in questa avventura: Francia Raìsa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma e Chris Lowell.

HIMYF ha tra i suoi creatori Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, mentre i creatori del format originale, Carter Bays e Craig Thomas, sono i produttori esecutivi della nuova serie prodotta da Hulu.

Ricorderete sicuramente che al termine della sit-com, CBS aveva ordinato uno spin-off simile, How I met your Dad, che tuttavia non ha mai visto la luce.

I fan sono di certo emozionati a rivedere luoghi a loro familiari, chissà se però la nuova serie riuscirà ad entusiasmarli. Lo vedremo!

Fonte: Comic Book