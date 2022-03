Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

How I Met Your Father, che ha debuttato lo scorso gennaio negli USA su Hulu, è arrivata al suo ottavo episodio, dove i fan hanno visto il ritorno di Leighton Meester.

L'attrice statunitense, conosciuta per il suo ruolo di Blair Waldorf nella serie TV Gossip Girl, interpreta Meredith. Cantautrice ed ex fidanzata di Jessie (Chris Lowell), ha rifiutato la sua proposta di matrimonio in maniera così appariscente da essere diventata virale sul web. Meester era stata presentata come una guest star, ma i co-creatori avevano assicurato che l'attrice sarebbe tornata nel corso della prima stagione.

Meredith è tornata a New York ed è determinata a parlare con Jesse. Naturalmente, Sid (Suraj Sharma) è alterato riguardo al modo in cui la ragazza ha lasciato le cose al suo migliore amico, ma in sua difesa, Meredith afferma che "non esiste un manuale di istruzioni per essere presi alla sprovvista da una proposta pubblica". Lei riconosce che avrebbe potuto gestire meglio le cose, ma il passato è passato e ora sente il bisogno di parlare con Jesse. Il perché di tutto questo, però, resta un mistero.

Lo spin-off sequel della serie CBS How I Met Your Mother ha come protagonista Hilary Duff nel ruolo di Sophie, la ‘madre’ della sitcom e segue lo stile dell’amatissima e memorabile serie creata da Carter Bays e Craig Thomas e andata in onda per nove stagioni. Lo show è scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.

How I Met Your Father debutterà in Italia su Disney+ l'11 maggio.

Fonte: TVLine