Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo l'annuncio del rinnovo per una seconda stagione, How I Met Your Father sarà disponibile su Disney+ nei prossimi mesi.

Disney ha condiviso il trailer ufficiale in italiano, accompagnato dal poster della serie spin-off del celebre e longevo show targato CBS How I Met Your Mother.

Lo show, che vede protagonista Sophie (Hilary Duff), ha debuttato lo scorso gennaio su Hulu negli USA, con i primi due episodi che hanno presentato ai fan il cast - che include anche Christopher Lowell e Josh Peck, oltre alla voce narrante di Kim Cattrall.

Il primo episodio apre con un frammento di Hey Beautiful dei The Solids: la canzone è stata la sigla d'apertura di How I Met Your Mother. Il gruppo che l'ha incisa nacque nel 1996 dalla volontà di Carter Bays e Craig Thomas, i due creatori dello show.

L’ideatore dello spin-off, Isaac Aptaker (This is Us), ha confermato che questa storia sarà ambientata nello stesso universo narrativo e per questo sarà piena di richiami ed easter egg della serie originale.

How I Met Your Father debutterà su Disney+ l'11 maggio.