Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nei primi episodi di House of the Dragon, prequel de Il Trono di Spade, le interpreti di Rhaenyra e Alicent, rispettivamente Milly Alcock ed Emily Carey, offrono una prestazione molto convincente.

In una recente intervista, Alcock ha affermato di non aver mai visto Il Trono di Spade prima di ottenere la parte di Rhaenyra, ma di aver recuperato tutte le otto stagioni della show in sole due settimane dopo essere stata scelta. Quando l'attrice australiana è entrata a tutti gli effetti nel personaggio della Principessa Targaryen, ha detto di avvertire un'affinità. Come Rhaenyra non si aspettava di essere nominata la legittima erede al Trono di Spade da suo padre Viserys, così lei non si aspettava di entrare nel cast della serie TV:

"Sentivo che il mio percorso si allineava al suo, trovandomi in una situazione che potenzialmente era possibile ma che non credevo si sarebbe mai verificata".

Alcock, continua parlando del suo personaggio, sottolineando come la Principessa Targaryen non sia interessata a entrare nei giochi politici:

"Rhaenyra è una ragazza che vuole vedere il cambiamento nel mondo, ma non credo necessariamente che voglia la responsabilità di essere Regina. Vede il Trono di Spade come una strada per una rivoluzione. Quindi sì, è solo arrabbiata perché nessuno la ascolta. Nessuno la prende sul serio, è usata come supporto per la politica degli altri, un pezzo degli scacchi".

Dopo essere stata nominata erede al Trono di Spade, Rhaenyra è stata vista sempre più come una pedina politica, sia da suo padre che da altri. Uno dei principali punti di contesa per Rhaenyra è la spinta di suo padre affinché si sposi. Viserys (Paddy Considine) spiega ripetutamente che il matrimonio come sovrano riguarda più i vantaggi politici che altro. Come afferma Alcock, Rhaenyra non è d'accordo con questa tradizione e altri aspetti che accompagnano l'essere Regina ma, allo stesso tempo, il personaggio vede il Trono di Spade come una potenziale risposta ad alcuni dei problemi che vede nel mondo.

Resta da vedere cosa riserva il futuro per Rhaenyra, ma è già stato confermato che intorno alla metà dello spettacolo ci sarà un salto temporale significativo.

House of the Dragon è disponibile su Sky e su NOW con i primi tre episodi.

Fonte: Screen Rant