HBO ha svelato il trailer per il suo prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon, insieme ai poster dei personaggi protagonisti.

La nuova serie TV sarà interpretata da Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno.

Basata su Fire & Blood di George R.R. Martin, la serie - composta da 10 episodi - si svolge 300 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, e si concentra sulla Casa Targaryen.

Per quanto riguarda il futuro dello spettacolo, il capo della programmazione HBO Casey Bloys ha recentemente parlato di tutto ciò che la rete ha in serbo. Anche se non è stata presa alcuna decisione ufficiale sul futuro di House of the Dragon, Bloys non pensa che i fan debbano preoccuparsi molto del fatto che il prequel de Il Trono di Spade riceverà più episodi:

"In genere, mi piace adottare un approccio in cui parliamo di come potrebbe essere una seconda stagione, e parliamo di sceneggiature. Ma tendiamo a vedere anche come si comporta uno spettacolo. Detto questo, se dovessi scommettere, direi che c'è una buona possibilità che House of the Dragon otterrà una seconda stagione. Ma dateci un po' di tempo".

House of the Dragon sarà rilasciata su HBO Max il 21 agosto.

In Italia arriverà invece su NOW a partire dal 22 agosto.

