Il franchise de Il Trono di Spade sta per tornare sul piccolo schermo: il 22 agosto, infatti, il primo episodio di House of the Dragon sarà rilasciato su NOW, riportando indietro l'orologio centinaia di anni prima degli eventi della serie madre. La HBO, casa produttrice dello show, spera ovviamente che la nuova serie sarà il suo prossimo importante punto fermo, seguendo le orme de Il Trono di Spade, quindi non dovrebbe sorprendere troppo sapere che una seconda stagione è già molto probabile.

Secondo alcune fonti, infatti, la HBO è pronta a rinnovare House of the Dragon per una seconda stagione "molto rapidamente" dopo la premiere. La rete sta solo aspettando di vedere come saranno le valutazioni per quel primo episodio.

Il Trono di Spade è stata presentata in anteprima a ben 2,2 milioni di spettatori, e quei numeri sono cresciuti fino a far diventare la serie TV un colosso. L'episodio finale ha visto più di 19 milioni di spettatori, ma la HBO ovviamente non si aspetta che House of the Dragon riprenda esattamente da quella quantità di spettatori.

Mentre House of the Dragon era in fase di riprese, nell'aria c'è stato subito il sentore che la rete avrebbe cercato di rinnovarla abbastanza rapidamente. All'inizio di quest'anno è stato chiesto al capo della programmazione HBO Casey Bloys di una potenziale seconda stagione dello spettacolo:

"In genere, mi piace adottare un approccio in cui parleremo di come potrebbe essere una seconda stagione e parleremo di sceneggiature. Ma in queste occasioni preferiamo vedere come si comporta uno spettacolo. Detto questo, se dovessi fare una scommessa, direi che c'è una buona possibilità che House of the Dragon otterrà una seconda stagione".

House of the Dragon debutterà su NOW il 22 agosto.

