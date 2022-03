Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo aver annunciato la data di debutto del prequel di Game of Thrones, HBO ha offerto un nuovo sguardo all'inedita House of the Dragon - insieme a una breve descrizione dei personaggi.

Alicent Hightower e la Principessa Rhaenyra Targaryen

Sono le due giovani donne che cresceranno per guidare le fazioni avversarie: nella foto, la giovane Alicent Hightower (Emily Carey), seconda moglie di Re Viserys I, abbraccia la figlia, la Principessa Rhaenyra (Milly Alcock). Se una delle due avesse saputo in quel momento cosa le aspettava, sarebbe stato uno strangolamento e non un abbraccio.

La guerra è iniziata quando il Re Viserys I (interpretato da Paddy Considine, nella foto successiva della galleria) non è riuscito a prevedere l'inevitabile questione di successione che sarebbe seguita alla sua morte. Voleva che la sua figlia maggiore Rhaenyra gli succedesse, mentre Alicent voleva che fosse il loro figlio Aegon a governare.

Olivia Cooke interpreta la più anziana (sebbene ancora giovane) Alicent. La si vede in una nuova foto con indosso un caratteristico vestito verde. La sua parte della guerra divenne nota come "i Verdi".

Emma D'Arcy interpreta la Principessa adulta che sarebbe diventata Regina, Rhaenyra Targaryen. Anche lei guida una fazione in guerra. La descrizione ufficiale di questo personaggio afferma: "La primogenita del Re, è di puro sangue valyriano ed è una cavalca-draghi. Molti direbbero che Rhaenyra è nata con tutto...ma non è nata uomo".

Otto Hightower

Queste nuove foto includono anche sguardi ad alcuni dei più importanti attori dello scisma che ha diviso i Sette Regni. Ciò include il padre di Alicent e Primo Cavaliere del Re, Otto Hightower (Rhys Ifans).

La sua descrizione ufficiale recita: “Il Primo Cavaliere del Re, Ser Otto, serve lealmente e fedelmente sia il suo Re che il suo regno. Secondo il Primo Cavaliere, la più grande minaccia per il regno è il fratello del Re, Daemon, e la sua posizione di erede al trono".

Daemon Targaryen, "Il Principe Canaglia"

In piedi nella sala del trono della Fortezza Rossa c'è il famigerato zio di Rhaenyra e fratello del Re, Daemon Targaryen (Matt Smith). Se sembra inaffidabile e/o pericoloso, beh, è proprio così.

HBO condivide questo sul personaggio: “Fratello minore di Re Viserys ed erede al trono. Daemon, guerriero impareggiabile e cavaliere di draghi, possiede il vero sangue del drago. Ma si dice che ogni volta che nasce un Targaryen, gli Dei lanciano una moneta”.

Misaria

HBO ha anche fornito uno sguardo alla sua amante, la "Lady Misery", Mysaria (Sonoya Mizuno).

Un comunicato condivide che Mysaria “è venuta a Westeros senza niente. È diventata l'alleata più fidata - e più improbabile - del principe Daemon Targaryen, l'erede al trono".

Ser Criston Cole

Un'altra immagine mostra l'uomo che avrebbe potuto porre fine alla guerra prima ancora che iniziasse. Il Lord Comandante della Guardia Reale ed ex protettore personale di Rhaenyra, Ser Criston Cole (Fabien Frankel), che nella foto si inginocchia davanti ai reali.

Lord Corlys Velaryon e la Principessa Rhaenys Targaryen

La foto finale mostra Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) in un momento di tenerezza con la Principessa Rhaenys Targaryen (Eve Best). Era conosciuta come la "Regina che non è mai stata". Ma sarà comunque un personaggio importante nella serie. Entrambi sono due dei membri più importanti del consiglio di guerra di Rhaenyra.

Lord Corlys Velaryon, "The Sea Snake", appartiene alla Casa Velaryon, una stirpe Valyriana vecchia quanto la Casa Targaryen. Il più famoso avventuriero nautico nella storia di Westeros, Lord Corlys ha costruito la sua casa in una potente sede che è persino più ricca dei Lannister e che vanta la più grande marina del mondo.

La Principessa Rhaenys Targaryen, una cavalcatrice di draghi e moglie di Lord Corlys Velaryon, è stata trasferita come erede al trono al Gran Consiglio perché il regno preferiva suo cugino, Viserys, semplicemente perché è maschio.

Aegon Targaryen

L'unica grande omissione da questa serie di foto è quella del figlio di Alicent e dell'altro pretendente al trono, Aegon.

Tutto sommato, è giusto che nessuna di queste immagini mostri persone felici. Queste foto catturano il tempo teso prima della guerra: morte e distruzione attendono tutti in House of the Dragon.