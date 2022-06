Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

George R.R. Martin, autore del libro Game of Thrones, ha recentemente affermato che la nuova serie spin-off House of the Dragon migliorerà alcuni dei personaggi.

Lo show, prequel di Game of Thrones, sarà basato sulla collezione di romanzi di Martin Fire & Blood pubblicata nel 2018. La serie TV debutterà il 12 agosto e sarà composta da 10 episodi.

Ambientato 200 anni prima di Game of Thrones, parlerà della casata dei Targaryen, trattando inoltre la Guerra Civile dei Targaryen, meglio conosciuta come Danza dei Draghi. Alla serie parteciperanno: Paddy Considine, Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans .

R.R. Martin ha recentemente parlato della grande speranza che egli nutre per questa serie TV, credendo che essa avrà un grande impatto sul pubblico, come fece la serie originale.

Ora, sul suo sito Not a Blog, l'autore scrive di aver visto diversi tagli della prima stagione di House of the Dragon e riporta alcune sue impressioni, dichiarando inoltre come lo sceneggiatore Ryan Condal, insieme al suo team, abbia apportato diversi miglioramenti alla trama.



"Ci sono diversi cambiamenti da Fire & Blood (non potevamo assolutamente presentare 3 diverse versioni dei principali fatti), ma credo che Ryan Condal e i suoi scrittori abbiano fatto un buon lavoro. Persino qualche miglioramento. Ho anche detto che la versione TV di Shae, interpretata da Sibel Kekilli, fosse più profonda e con più sfaccettature rispetto alla mia interpretazione. Lo stesso discorso vale per il re Viserys, interpretato da Paddy Considine, che dona al personaggio una tragica maestà, che nel mio libro, non ha mai raggiunto", le parole dello scrittore.

Non resta che aspettare il 22 agosto per vederla: in Italia sarà disponibile su NOW e sul canale Sky Atlantic.

Fonte: Screen Rant