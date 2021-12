House of the Dragon e Westworld 4 nel Promo 2022 di HBO Max

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

HBO Max ha svelato un'anteprima della programmazione del palinsesto TV per il 2022, con titoli principali nel mix, tra cui: House of the Dragon, Peacemaker, la quarta stagione di Westworld, la seconda stagione di The Flight Attendant e la seconda stagione di Euphoria.

La clip promo, contenente diverse scene inedite tratte dai vari titoli, mette anche in luce Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, lo speciale della reunion con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Altri debutti sono quelli di: Pretty Little Liars: Original Sin e la seconda stagione di Raised by Wolves.

Tra le serie TV più attese inoltre, ci sarà The Gilded Age dal creatore di Downton Abbey.

Fonte: Deadline