Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La fase iniziale dell’epopea della casata Targaryen si ormai conclusa, quando la scorsa domenica la rete televisiva HBO ha trasmesso The Black Queen, l’ultimo dei dieci episodi che componevano il primo arco narrativo di House of the Dragon.

Mentre in Italia è prevista questa sera la messa in onda su SKY in lingua originale con sottotitoli, con la versione doppiata programmata per la prossima settimana, iniziano già a trapelare alcuni dettagli in merito all’attesissima seconda stagione, da tempo ordinata ufficialmente.

Stando infatti alle parole dello showrunner Ryan Condal (co-creatore di Colony), il prossimo ciclo di puntate vedrà la serie entrare nel vivo dell’azione, con una grande e sconvolgente guerra che si profila all’orizzonte, che porterà con sé una buona dose di drammi e sciagure.

“La parola d’ordine è spettacolarità” - ha rivelato in un’intervista lo sceneggiatore - "Devi comprendere la complessità di queste personaggi prima che vengano gettati in guerra...gli spettatori assisteranno a numerose tragedie, stiamo infatti già lavorando in merito”.

Non resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti e maggiori dettagli.

Fonte: Comic Book