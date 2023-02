Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

House of the Dragon è stato un grande successo per HBO, ed è stato infatti rinnovato per una seconda stagione pochi giorni dopo il rilascio del primo episodio.

A parte qualche piccola anticipazione sul prossimo capitolo, non sono stati fatti annunci concreti sull'inizio della produzione. Questo fino a oggi: secondo Production List, infatti, le riprese della seconda stagione di House of the Dragon inizieranno il 6 marzo.

Stando alle parole dello showrunner Ryan Condal (co-creatore di Colony), il prossimo ciclo di episodi vedrà la serie TV entrare nel vivo dell’azione, con una grande e sconvolgente guerra che si profila all’orizzonte, che porterà con sé una buona dose di drammi e sciagure.

“La parola d’ordine è spettacolarità” - ha rivelato in un’intervista lo sceneggiatore - "Devi comprendere la complessità di queste personaggi prima che vengano gettati in guerra...gli spettatori assisteranno a numerose tragedie, stiamo infatti già lavorando in merito”.

La prima stagione di House of the Dragon è disponibile in streaming su NOW.

