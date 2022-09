Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Manca solo una manciata di episodi alla fine della prima stagione di House of the Dragon, che va in onda ormai da sei settimane. La scorsa puntata ha visto la storia fare un salto nel futuro di 10 anni, salto che ha aumentato l'intensità dello spettacolo mentre la lotta per il futuro del Trono di Spade si avvicina ancora di più.

Quell'intensità è destinata ad aumentare nel settimo episodio: l'anteprima rilasciata da HBO - che trovate in calce - vede infatti i Targaryen in guerra con loro stessi.

Dopo la sua ultima apparizione nell'episodio cinque, Emily Carey ha parlato del passaggio del ruolo di Alicent a Olivia Cooke:

"È molto strano avere così tanta libertà e così tanta proprietà di un ruolo, e poi non essere nemmeno in grado di leggere il resto delle sceneggiature, perché era top secret. Sono incredibilmente entusiasta di vedere Olivia ed Emma D'Arcy, che interpreta l'adulta Rhaenyra, fare le loro cose. Sono delle persone adorabili e ho sempre ammirato Olivia. Quindi poterle consegnare tra le mani un ruolo mi riempie di tanta gioia e orgoglio".

Il settimo episodio di House of the Dragon sarà rilasciato su NOW il 3 ottobre in lingua originale, mentre il 10 ottobre sarà disponibile nella sua forma doppiata.

Fonte: Comic Book