Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

C'è un altro matrimonio in arrivo nel mondo de Il Trono di Spade. House of the Dragon non avrà tra le mani una devastante situazione in stile Nozze Rosse, ma ci sono problemi in vista per alcuni personaggi mentre cercano di celebrare un matrimonio imminente.

Alla fine del quarto episodio di House of the Dragon - disponibile su NOW in lingua originale - a Rhaenyra viene detto che dovrà sposare Laenor Velaryon nel tentativo di fortificare le loro due casate. Sposandosi, le case più forti del regno avranno un ulteriore legame, e la pretesa al trono di Rhaenyra diventerà ancora più forte.

L'anteprima del quinto episodio mostra un assaggio dei festeggiamenti che circondano il fidanzamento di Rhaenyra e Laenor, e le cose non sembrano andare bene per tutte le persone coinvolte. Gli animi si infiammano e scoppiano risse, con alcuni uomini che vengono gettati su tavoli. Non sappiamo esattamente cosa darà inizio a questo conflitto, come non sappiamo ancora se ciò si verificherà al matrimonio stesso o durante una delle celebrazioni successive, ma sicuramente le cose diventeranno violente prima delle nozze tra Rhaenyra e Laenor.

Il quinto episodio di House of the Dragon sarà disponibile su NOW il 26 settembre.

Fonte: Comic Book