Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo il bicchiere di Starbucks lasciato accidentalmente appoggiato su un tavolino del set di Game of Thrones, anche in House of the Dragon i fan più attenti hanno trovato un errore lampante, di cui stanno prendendo atto. Questa volta il colpevole è un paio di dita.

Nel corso degli episodi si denota la malattia di cui Re Viserys soffre, peggiorata nel corso degli anni, che lo ha costretto a perdere due dita della mano. In una scena, sfortunatamente, le due dita mancanti sono ancora visibili grazie a un guanto CGI che avrebbe dovuto modificarle.

Not the green screen glove on Viserys’s missing fingers 🤣🤦🏻‍♀️#hotd pic.twitter.com/4CLUw5tDhI — Sarah Capps (@SarahBKnowsBest) September 5, 2022

Nei prossimi giorni quelle due dita di Viserys con il guanto verde verranno eliminate, ma ciò non ha impedito ai fan di accorgersene durante il terzo episodio.

La malattia del Re è un espediente per far notare ai fan che tra il secondo e terzo episodio della serie TV sono passati tre anni, conferendo allo show un ritmo alquanto vertiginoso, come ha spiegato lo showrunner Ryan Condal:

"Beh, penso che questo renda la storia alquanto più complessa. E non credo che avremmo potuto iniziare da qui. Abbiamo creato una imponente serie originale, e siamo in grado di giocarci ".

House of the Dragon è disponibile su NOW, con un episodio rilasciato ogni domenica.

