Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre si è recentemente conclusa Loki, la terza serie dei Marvel Studios ad approdare sul servizio streaming di Disney+, rivelando nella scena post-credit il suo rinnovo per una seconda stagione, giungono nuovi aggiornamenti su di un altro atteso prodotto tratto dai fumetti della Casa delle Idee.

Lo show Hawkeye ha infatti da poco accolto nel cast un ulteriore membro e si tratta di Simon Callow, conosciuto al pubblico cinematografico per Amadeus e Quattro Matrimoni e un Funerale, mentre quello del piccolo schermo lo ricorderà per aver vestito i panni del subdolo Duca di Sandringham in Outlander.

Nonostante non sia stato ancora rivelato il ruolo che interpreterà l’attore, stando a quanto dichiarato il suo personaggio sarà legato al passato di Swordsman (Spadaccino), alias Jack Duquesne, il mentore di Clint Barton, a cui presterà il volto Tony Dalton (Better Call Saul).

La serie vedrà Jeremy Renner tornare ad indossare il costume di Occhio di Falco, trovandosi ad affrontare numerose minacce, fra cui il suo ex maestro e il mercenario polacco The Clown (Fra Fee), in compagnia della sua pupilla, Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

A completare il cast troviamo Alaqua Cox, come Maya Lopez/Echo (di cui è già stato annunciato uno spin-off), Zahn McClarnon, Vera Farmiga (Bates Motel) e Florence Pugh, che dopo l’apparizione in Black Widow, presterà nuovamente il volto a Yelena Belova.

Fonte: Comic Book