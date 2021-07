Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Non si ha ancora una data di uscita ufficiale per Hawkeye, la show che vedrà Clint Barton passare arco e frecce a Kate Bishop, ma l'uscita nelle sale di Black Widow e in particolare della scena post-credit ha iniziato a far speculare i fan su alcune teorie. Ecco quello che si sa finora.

I Marvel Studios non si sbilanciano mai con le notizie, ma in passato è stato detto che lo show sarebbe uscito prima della fine del 2021. Probabilmente seguirà la scia delle altre serie TV e verrà rilasciato un episodio settimanale su Disney+.

Per quanto riguarda il cast troveremo di nuovo Jeremy Renner nei panni di Clint Barton, ruolo che ormai ricopre dal 2011 con la prima comparsa in Thor. Ci saranno poi alcuni volti nuovi: Hailee Steinfield sarà Kate Bishop, Alaqua Cox intepreterà invece Maya Lopez, alias Echo, una supereorina sorda membro della Cheyenne Nation. Troveremo poi Fra Fee, Tony Dalton (Lalo di Better Call Saul), Zahn McClarnon e Brian d'Arcy James.

Per quanto riguarda la trama infine sappiamo solo che lo show sarà una "serie di avventure che vedrà Clint Barton passare il testimone a Kate Bishop".

In attesa di ulteriori aggiornamenti vi rimandiamo all'apposita scheda con tutte le news relative allo show inedito.