Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre si avvicina sempre più il momento di gustarsi il nuovo, ma sempre stravagante, arco narrativo delle avventure dell’ex compagna del Joker, continua la campagna pubblicitaria legata alla terza stagione di Harley Quinn.

Dopo la pubblicazione del teaser trailer, a cui sono seguite delle dichiarazioni da parte degli showrunner, che hanno anticipato alcuni elementi che verranno trattati nei prossimi episodi, l’account Instagram della serie d’animazione ha condiviso con i propri follower il poster ufficiale.

L’immagine, dalle atmosfere silvestri e floreali, vede la presenza di alcuni dei personaggi comprimari intenti ad assistere ad un momento di tenero romanticismo fra le due protagoniste, Harley Quinn e Poison Ivy, a cui torneranno a prestare rispettivamente la voce Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) e Lake Bell.

Chiuso infatti il capitolo Kite Man, le villain si sono finalmente dichiarate i propri sentimenti reciproci e sono quindi pronte ad esplorare questo nuovo legame instauratosi fra loro, che naturalmente non sarà tutto rosa e fiori, ma vedrà anche litigi e momenti di tensione, come hanno confermato gli stessi creatori dello show.

Per vedere dunque come evolverà la loro relazione e assistere anche alle trame che coinvolgeranno i loro buffi compagni, nemici e il resto dei cittadini di Gotham City, non resta che attendere il giorno del debutto della premiere, fissato per il 28 luglio su HBO Max.

Fonte: Comic Book