Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Nuove e assurde avventure, sempre un pizzico sopra le righe, attendono l’ex compagna del Joker e tutta la sua combriccola di stravaganti villain, nel terzo atteso arco narrativo dello show d’animazione Harley Quinn.

Con il debutto della premiere ormai prossimo, dopo la recente pubblicazione del teaser e del poster ufficiale, il servizio streaming di HBO Max ha ora condiviso il full trailer, ricco di inedite sequenze tratte dagli episodi.

Fra una Gotham City trasformata in una vero e proprio giardino botanico dal tocco di Poison Ivy, fino al piano del Principe Clown del Crimine di candidarsi a sindaco della città, il video offre una carrellata di alcuni dei personaggi, principali o secondari, che saranno presenti nelle varie puntate.

In particolar modo, per la gioia dei fan, è possibile finalmente osservare in azione Nightwing, alias Dick Grayson, prima incarnazione di Robin, ma soprattutto ascoltarne in anteprima un estratto del doppiaggio, per il quale è stata scritturata la star di What We Do in the Shadows, Harvey Guillén.

La terza stagione di Harley Quinn esordirà in America il prossimo 28 luglio.

Fonte: Comic Book