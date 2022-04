Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 40 minuti fa

Nel finale della quarta stagione della sitcom statunitense Grown-ish ci sono state ben 6 uscite di scena: Emily Arlook (Nomi), Chloe Bailey (Jazz), Halle Bailey (Sky), Jordan Buhat (Vivek), Francia Raisa (Ana) e Luka Sabbat (Luca) non torneranno per la quinta stagione.

Nato come spin-off di Black-ish, lo show è creato da Kenya Barris e Larry Wilmore e narra le vicende della figlia maggiore dei Johnson, Zoey (Yara Shahidi), mentre si avvia al college e inizia il suo viaggio verso l'età adulta, ma scopre rapidamente che non tutto va come dovrebbe andare.

Gli showrunner Zakiyyah Alexander e Courtney Lilly hanno dichiarato:

"Francia, Emily, Chloe, Halle, Luka e Jordan saranno sempre parte della famiglia ‘-ish’. Questa nuova stagione non è un addio, stiamo semplicemente espandendo il mondo, per loro la porta sarà sempre aperta per un possibile ritorno. Per la quinta stagione siamo entusiasti nell’immergerci di più nelle storie di Zoey, Aaron e Doug nelle loro avventure post diploma e accogliere una nuova dinamica alla Cal-U, che comprende anche Junior".

Nella quinta stagione saranno invece coinvolti, ancora una volta, Shahidi, Trevor Jackson e Diggy Simmons. Ai tre attori si aggiungerà Marcus Scribner, il cui arrivo nel cast è stato annunciato poche settimane fa, che riprenderà la parte di Andre, il fratello minore di Zoey.

Gli spin-off di Black-ish sono per ora tre: oltre a Grown-ish, sono disponibili Old-ish e Mixed-ish.

Grown-ish è disponibile su Disney+ con le prime tre stagioni.