Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Le sale operatorie del Grey Sloan Memorial Hospital sono sempre più gremite di nuovi e talentuosi chirurghi in erba, pronti a mettere in pratica le conoscenze accumulate in anni di studio, seguendo da vicino il lavoro dei dotati strutturati.

Dismessi i panni del ballerino Mike Chang di Glee e accantonati i potenti incantesimi del Sommo Stregone di Brooklyn, Magnus Bane di Shadowhunters, Harry Shum Jr. si sta preparando ad indossare il camice da medico e prendere in mano il bisturi.

È stato infatti annunciato che l’attore è recentemente entrato nel cast della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, nel ruolo Daniel "Blue" Kwan, un nuovo specializzando che farà parte dell’equipe della struttura ospedaliera di Seattle.

Il personaggio è stato descritto come generoso, ma allo stesso tempo estremamente competitivo, dotato e abituato a primeggiare in ogni cosa.

Una crisi familiare ha interferito con i suoi piani di carriera e ora farà di tutto per dimostrare quanto vale.

Shum è solo l’ultimo nome ad aggiungersi al gruppo di new entry del medical-drama, che comprende Adelaide Kane, Midori Francis, Alexis Floyd e Niko Terho.

La premiere della stagione inedita è fissata per il prossimo 6 ottobre.

Fonte: TVLine