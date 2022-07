Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Con la chiusura del programma d’insegnamento, gli specializzandi costretti a lasciare l’ospedale per essere assegnati in altre strutture e la Bailey che ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni in veste di capo, la situazione al Grey Sloan Memorial Hospital si prospetta più complicata che mai, ma nuove leve potrebbero aiutare a risollevarne le sorti.

Mentre si attende il debutto della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, è stato recentemente annunciato che Alexis Floyd si unirà al cast dei prossimi episodi.

L’attrice, che ha vestito i panni di Neff Davis nella miniserie targata Netflix Inventing Anna, è stata scritturata per apparire come regular nel ruolo di Simone Griffin, una nuova specializzanda del primo anno.

Divertente e brillante, la Dottoressa ha una complicata dinamica familiare e, nonostante sia cresciuta a Seattle, non ha mai voluto lavorare al Grey Sloan a causa di una dolorosa storia personale.

“Grey's Anatomy, come tutto i prodotti legati a Shondaland, è uno show che ridefinisce il genere, impegnandosi magistralmente a mettere in luce le diversità, e tutto ciò che è rilevante e critico” - ha così dichiarato Floyd – “Unirsi al cast della diciannovesima stagione è un onore incommensurabile e sarà davvero molto divertente”.

La premiere del prossimo arco narrativo è fissato in America sulla rete televisiva ABC per il 6 ottobre.

