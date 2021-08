Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il servizio streaming di HBO Max è in procinto di ospitare nel suo catalogo una serie di nuovi prodotti targati DC Comics: tra gli annunciati Batman: Caped Crusader e Justice League Dark, a Peacemaker, spin-off del film The Suicide Squad, uno dei progetti più attesi è sicuramente Green Lantern.

Lo show, la cui prima stagione sarà composta da 10 episodi, vedrà la presenza di un gran numero di membri della polizia intergalattica, da Alan Scott fino a Jessica Cruz e Simon Baz, e sarà ambientata su più linee temporali, coprendo gli anni ’40, ’80 e i giorni nostri.

Tra i protagonisti confermati al momento spicca il nome di Finn Wittrock (American Horror Story) che presterà il volto al Cavaliere di Smeraldo Guy Gardner, descritto come un maschio alfa dal temperamento spaccone e presuntuoso.

L’attore è recentemente intervenuto parlando dello show con toni entusiastici e descrivendolo come qualcosa di diverso dai soliti prodotti di genere supereroistico.

“È davvero fantastico quanto sia ampia la trama” - ha dichiarato l’interprete di Edmund Tolleson in Ratched - “È davvero epica. Attraversa vari periodi nel tempo e nello spazio e ha in serbo qualcosa per tutti. Non è la solita storia di supereroi”.

In seguito ha aggiunto:” C'è davvero tanto da narrare e penso che forse fosse semplicemente troppo per un film. Grazie a HBO, abbiamo i mezzi per esplorare quest’universo su larga scala”.

Si attendono a questo punto nuovi aggiornamenti, nonché l’annuncio del probabile periodo d’uscita.

Fonte: Comic Book