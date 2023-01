Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 gennaio 2023

Dopo aver recentemente stuzzicato la fantasia dei fan con la pubblicazione di un simpatico video interamente dedicato all’iconica giacca rosa delle componenti del gruppo, Paramount+ ha finalmente rivelato la prima vera anticipazione della serie prequel di Grease dedicata alle Pink Ladies.

Il servizio streaming ha infatti rilasciato lo scoppiettante e coloratissimo trailer, accompagnando così il pubblico fra i corridoi della Rydell High, assaporando le atmosfere che lo show offrirà in ogni episodio.

Grease: The Rise of the Pink Ladies è ambientata 4 anni prima degli eventi narrati nella storica pellicola cult e segue le vicende di un gruppo di quattro reiette annoiate che, prima che il rock 'n' roll si imponesse con il suo ritmo e i T-Birds divenissero il gruppo più figo della scuola, oseranno divertirsi a modo loro, producendo un cambiamento che segnerà per sempre il liceo.

Il cast vede la presenza di Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara, Shanel Bailey, Madison Thompson, Johnathan Nieves, Jason Schmidt, Maxwell Whittington- Cooper e Jackie Hoffman.

Fonte: Comic Book