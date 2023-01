Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 02 gennaio 2023

"Summer lovin', had me a blast.

Summer lovin', happened so fast.

I met a girl crazy for me.

Met a boy cute as can be".

Come annunciato da tempo, Paramount+ ha dichiarato di voler far rivivere le atmosfere del celebre cult Grease, producendo una serie TV spin-off incentrata sul gruppo delle Pink Ladies.

Stando a quanto comunicato, lo show sarà ambientato 4 anni prima degli eventi narrati nella pellicola originale e seguirà quattro emarginate che, prima che scoppiasse la moda del rock'n' roll e T-Birds diventassero la gang più cool della scuola, decidono di scatenarsi a modo loro, promuovendo un cambiamento che segnerà per sempre la Rydell High.

Dopo aver quindi rivelato i nomi degli interpreti che appariranno nei 10 episodi ufficialmente ordinati, il servizio streaming ha svelato un primo teaser, nel quale viene semplicemente mostrato il processo di confezionamento delle iconiche giacche rosa indossate dalle ragazze.

In attesa di altri aggiornamenti, vi ricordiamo che Grease: Rise of the Pink Ladies dovrebbe debuttare nel corso di quest'anno.

Fonte: Comic Book