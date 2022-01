Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Rise of the Pink Ladies si svolge quattro anni prima dell'originale Grease, nel 1954. Prima che il rock 'n' roll dominasse le classifiche e prima che i T-Birds fossero i più fighi della scuola, quattro emarginati stanchi osano divertirsi alle loro condizioni, scatenando un panico morale che cambierà per sempre la Rydell High.

Il cast appena annunciato vede Marisa Davila nei panni di Jane, Cheyenne Isabel Wells come Olivia, Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara nelle vesti di Nancy, Shanel Bailey come Hazel, Madison Thompson nel ruolo di Susan, Johnathan Nieves nei panni di Richie, Jason Schmidt nelle vesti di Buddy, Maxwell Whittington-Cooper come Wally e Jackie Hoffman nel ruolo dell'assistente del Preside McGee.

La produzione della serie di 10 episodi è attualmente in corso a Vancouver, mentre il debutto su Paramount+ è previsto entro la fine dell'anno.

Fonte: Variety