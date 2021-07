Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Paramount+ ha ordinato ufficialmente la serie TV prequel di Grease, Rise of the Pink Ladies. L'inedito progetto si svolge quattro anni prima la relazione di Sandy e Danny. Prima che il rock 'n roll regnasse e prima che i T-Birds fossero i ragazzi più cool della scuola, quattro ragazze stanche ed emarginate cambieranno per sempre la Rydell High. La commedia musicale evidenzierà l'ascesa delle quattro Pink Ladies originali - Rizzo, Jan, Marty e Frenchy - molto prima che dovessero dare forma alla nuova ragazza australiana.

La serie di 10 episodi è scritta e prodotta esecutivamente dalla creatrice di Atypical e Transparent Annabel Oakes. Anche Marty Bowen ed Erik Feig saranno produttori esecutivi, ed entrambi stanno inoltre lavorando con Paramount Pictures per il film prequel di Grease, Summer Lovin.

Paramount+ ha acquistato lo spettacolo da HBO Max, che originariamente aveva intitolato la serie Rydell High ed "era simile a High School Musical". Il passaggio è avvenuto quando Casey Bloys ha deciso di non andare avanti con il progetto.

Fonte: Variety