Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo l'annuncio dell'episodio pilota di Gotham Knights da parte di The CW, è arrivata ora la notizia sulla data di inizio delle riprese. Un nuovo post del regista della serie, Danny Cannon, fornisce uno sguardo a uno dei primi loghi della serie, insieme alla rivelazione che la produzione del pilota inizierà ad aprile.

Gotham Knights seguirà le vicende del figlio adottivo di Batman, il quale stringerà un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di quest'ultimo quando vengono incastrati per aver ucciso il Crociato Incappucciato. In quanto criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati deve combattere per riabilitare i propri nomi.

Sebbene il cast di Gotham Knights non sia stato ufficialmente confermato, voci recenti hanno portato i fan a ipotizzare che i personaggi Dick Grayson/Nightwing, Stephanie Brown/Spoiler e Harper Row/Bluebird potrebbero far parte della serie.

Gotham Knights sarà prodotto da Warner Bros. Television e Berlanti Productions. Fiveash, Stoteraux e Abrams stanno scrivendo la sceneggiatura e Fiveash e Stoteraux saranno anche i produttori esecutivi con Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden.

Fonte: Comic Book