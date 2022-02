Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Come recentemente annunciato, la rete televisiva The CW ha ordinato la realizzazione dell’episodio pilot di una nuova serie basata sui personaggi dei fumetti della DC: Gotham Knights.

Il progetto vedrà il ribelle figlio adottivo di Bruce Wayne stringere un’improbabile alleanza con i rampolli dei peggiori nemici di Batman, quando questi si troveranno a essere incastrati per l’omicidio dello stesso supereroe.

I giovani lotteranno quindi per riabilitare i loro nomi e, nel momento più buio per Gotham, si troveranno a divenire il nuovo baluardo di difesa per la città.

Stando a un report, sembrerebbe che i primi casting siano stati avviati e, in base alla descrizione dei ruoli, si potrebbe già iniziare ad intuire quali potrebbero essere i personaggi che appariranno nello show.

Da un lato infatti la produzione starebbe cercando un attore di 18 anni o più per interpretare un ragazzo atletico e sensibile che, a seguito del delitto dei suoi genitori, sarebbe stato adottato da Bruce Wayne.

Naturalmente leggendo queste due righe, il primo nome che si paleserebbe nella mente di ogni fan dei fumetti è sicuramente quello di Dick Grayson, il pupillo del Crociato Incappucciato, che avrebbe inizialmente indossato la maschera di Robin, per poi assumere l’identità di Nightwing.

Il secondo casting sarebbe invece rivolto ad un’attrice della medesima età che possa rivestire i panni di una giovane sarcastica e intelligente cresciuta a pane, rompicapi ed enigmi.

La descrizione potrebbe benissimo coincidere con quella di Stephanie Brown, alias Spoiler, la figlia del perfido Cluemaster.

Infine l’ultimo ruolo da assegnare è quello di una ragazza bisessuale dai capelli blu, che cresce nelle strade della città per evitare la violenza e gli abusi che regnavano perennemente nella sua casa.

In questo caso l’ipotesi più plausibile è che il personaggio possa essere Harper Row, la vigilante ed eroina Bluebird dalla chioma color indaco.

A fianco a lei inoltre, stando sempre ad alcune voci, potrebbe apparire anche il fratello Cullen.

Non resta a questo punto che attendere i prossimi aggiornamenti che possano confermare, o smentire, le teorie argomentate.

