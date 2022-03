Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il pilot di Gotham Knights della CW vedrà nel cast la star di All American Anna Lore, che reciterà nel ruolo di Stephanie Brown - la quale diventerà Robin, Batgirl e Spoiler nelle pagine della DC Comics.

La nuova potenziale serie, che secondo quanto riferito dovrebbe iniziare la produzione il prossimo mese, vedrà anche Oscar Morgan nei panni di Turner Hayes, Olivia Rose Keegan come Duela Dent, Navia Robinson nel ruolo di Carrie Kelley, Fallon Smythe come Harper Row, Tyler DiChiara nei panni di Cullen Row e Misha Collins nel ruolo di Harvey Dent.

Stephanie Brown è descritta come una persona il cui sarcasmo è eguagliato solo dal suo intelletto. È cresciuta con una dieta costante di rompicapi ed enigmi, e ha affinato le sue abilità per diventare una formidabile programmatrice. Ma il suo più grande talento potrebbe essere nascondere una vita familiare tutt'altro che perfetta.

La serie TV di The CW, che ha iniziato la produzione a febbraio, è ambientata dopo l'omicidio di Bruce Wayne. Il figlio adottivo ribelle stringe un’improbabile alleanza con i figli dei nemici di Batman, mentre sono tutti incastrati per aver ucciso l'Uomo Pipistrello. Etichettati come i criminali più ricercati della città, questa banda di disadattati rinnegati deve combattere per riabilitare i propri nomi ma, in una Gotham senza Cavaliere Oscuro a proteggerla, la città è più pericolosa che mai. Questa squadra di fuggitivi diventerà la prossima generazione di salvatori della città oscura.

Scritto da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams - tutti facenti parte del team creativo di Batwoman - lo show potrebbe debuttare molto presto.

Fonte: Comic Book